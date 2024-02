Firenze | operai travolti da crollo in cantiere | recuperato corpo quarta vittima

vicino a Novoli, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio, crollando sugli operai. Sono 8 le persone

(Di sabato 17 febbraio 2024) L'incidente si è verificato la mattina del 16 febbraio in via Mariti, vicino a Novoli, dove è in corso la costruzione di un supermercato Esselunga: avrebbe ceduto una trave di cemento lunga 20 metri che reggeva un solaio, crollando sugli. Sono 8 le persone coinvolte. Ancora in via di definizione il bilancio delle vittime, che sarebbero quattro: una di loro è uno sessantenne originario di Teramo. Aperta inchiesta per omicidio colposo plurimo