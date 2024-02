Firenze | Calcio Storico | partita dell’Assedio lunedì 19 febbraio in Santa Croce

(Di sabato 17 febbraio 2024) Rinviata di due giorni a causa del lutto cittadino per il tragico incidente al cantiere di via Mariti L'articolo proviene daPost.

"La Fiorentina è battibile come tutte le squadre" UDINE - "La settimana è cominciata con sana rabbia per la sconfitta con la Lazio ". E' un'Udinese ... (ilgiornaleditalia)

NAPOLI - GENOA 1 - 1 FINALE LIVE MATCH: Pestone a Martin, scelta corretta 52° Calcio di punizione dai diciannove metri per il Napoli: ...01 Squadre in campo, un minuto di raccoglimento per le vittime del crollo di Firenze Esordio per Traoré -...

Di Francesco: 'De Rossi ha portato entusiasmo. Con lui la Roma gioca palla a terra': Il calcio è dinamico, va rivisto in tv ma poi esiste mettere in campo il meglio che si ha e provare ... Mi auguro che ci sostengano sempre come hanno fatto a Firenze. Ci siamo tolti la giornata libera ...

Palermo, adesso sei da serie A! Como travolto 3-0 al “Barbera”: Termina 3-0 il match tra Palermo e Como al Barbera. Dopo metà primo tempo giocato sotto tono, i rosanero trovano al 35' il gol con Brunori e da li cambia tutto. La squadra di Corini sfodera una bella ...

La Roma si prende anche Firenze: la fuga continua | Highlights: Prosegue la fuga della Roma che mantiene il massimo vantaggio sulla Juventus e distanzia ulteriormente la Fiorentina, battuta al Viola Park al termine di una ...