Firenze | all’alba recuperata la quarta vittima della strage nel cantiere VIDEO

A Firenze si scava ancora. Nella notte i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare senza sosta e all'alba hanno recuperato il corpo senza vita di un quarto operaio morto nel crollo del cantiere di

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024recuperato il corpo. Resta un disperso, tre i feriti, due gravi, ma non in pericolo di vita. Tuttavia proseguono senza sosta le ricerche, in corso da ieri e proseguite per tutta la notte. Le operazioni dei vigili del fuoco, impegnati ieri in 50 nelle operazioni di ricerca e scavo, proseguono per trovare l’ultimo operaio che ancora manca all’appello. Il bilanciodi operai anel crollo in unper la costruzione di un supermercato Esselunga nell’area dell’ex Panificio militare.al momento è di quattro morti, tre feriti e un disperso. Secondo il presidenteRegione Toscana Eugenio Giani, il bilanciotragedia ...