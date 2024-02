a vincere le prossime due partite (a Lecce e in casa con l'Empoli) Resta il rebus sul futuro: al suo arrivo nel 2022 l'attaccante ex al suo arrivo nel 2022 l'attaccante ex Fiorentina ha firmato un

Fiorentina a Empoli, rebus formazione. In avanti si scalda Beltran (Di sabato 17 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 – Vigilia di Empoli-Fiorentina, fischio d'inizio domani 18 febbraio alle 15 al Castellani. La squadra di Italiano vuole rialzarsi dopo un pessimo inizio di 2024, con appena 4 punti raccolti in 6 partite di campionato. Poco tempo a disposizione dei viola per preparare la sfida con gli azzurri (a causa del recupero di mercoledì col Bologna) ma Biraghi e compagni sanno che il derby toscano di domani è molto importante, anche perché poi il calendario proporrà un ciclo di 6 partite di campionato molto difficili. Italiano deve fare i conti con una condizione non ottimale da parte di alcuni calciatori. Nel post partita di Bologna-Fiorentina era stato lo stesso allenatore a dire che "Arthur è al 40%". Il centrocampista brasiliano continua a saltare molti allenamenti, al Dall'Ara ha giocato quasi tutta la partita e ...

