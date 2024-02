RAFAH " A Gaza è finita anche la cioccolata. La davamo ai bambini per aiutarli a superare i momenti di panico durante i bombardamenti, il trauma della guerra, e per far recuperare loro un po' di energie visto che

Finita la caccia al tesoro nascosto dell'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan: assoluzioni e prescrizioni per i commercialisti (Di sabato 17 febbraio 2024) PADOVA - Il processo per trovare il tesoro nascosto dell'ex presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, si è sciolto come neve al sole. I quattro imputati, ieri mattina, davanti al... Leggi tutta la notizia su ilgazzettino (Di sabato 17 febbraio 2024) PADOVA - Il processo per trovare il'ex presidentea Regione, si è sciolto come neve al sole. I quattro imputati, ieri mattina, davanti al...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza