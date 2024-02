Fine dell’incubo | Kristian è stato ritrovato a Trieste

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un sospiro di sollievo per l’epilogo positivo della storia del giovane, il 14enne di Sant’Angelo a Cupolo che ha aveva fatto perdere le proprie tracce nella giornata di ieri. Apprensione per la famiglia del liceale che si è allontanato da casa lasciando nella disperazione la propria famiglia. Qualche annuncio di ritrovamento sparso qua e là che ha fatto il giro del web, avvistamenti in altri centri, fino all’annuncio di questa mattina quando la Polizia dilo ha individuato mentre vagava per strada e poi ha chiamato i colleghi di Benevento che hanno provveduto ad avvisare immediatamente la famiglia. Si è chiusa così, nel migliore dei modi, la storia perche farà ritorno a casa tra le braccia dei suoi cari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.