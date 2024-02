Fiesole | Cristina Scaletti candidata sindaco

Per Fiesole il nome dell'ex assessora regionale e fiorentina Cristina Scaletti come candidata sindaca del Pd e del centrosinistra sembra ora a un passo.

(Di sabato 17 febbraio 2024)(Firenze), 17 febbraio 2024 –annuncia la sua candidatura adiper le prossime amministrative. "Accetto con grande entusiasmo e gratitudine la proposta di molti miei concittadini di candidarmi adi– scrive in una nota– Una candidatura civica che ha l'impegno di aggregare e sviluppare progetti per il nostro Comune in una visione di Città che miri a valorizzare tutto il territorio. Un territorio con sfumature diverse. Una Comunità che da sempre si è caratterizzata per la sua grande componente sociale, per il suo tessuto associativo, per la sua solidarietà, rilanciando con convinzione la sua centralità culturale toscana, italiana ed europea. Con pari riconoscenza ringrazio le forze ...