Fiera dei territori | La Maria Brasca | capodanno cinese | vino e mostre | il week-end in città

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano ladeie Dialla Promoberg, Laal Teatro Donizetti, la festa per ilalla Malpensata, tantee altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 17 e domenica 18 febbraio. BERGAMO SABATO 17 FEBBRAIO – Alla Promoberg torna la “dei” – Alladi Bergamo torna “Di, il mercato dei vini” – A Palazzo della Ragione mostra di Yayoi Kusama – “Le Mura nella Storia – Tesori di una-fortezza del Rinascimento” – Alla Carrara la mostra “Tiziano e Aretino. Il ...

(Adnkronos) – La protesta degli agricoltori dilaga anche in Italia , come un’onda che partita dalla Germania e dalla Francia sembra non ferma rsi per ... (termometropolitico)

TREVIGLIO (Bergamo) Da sempre si propone alle coppie di futuri sposi come il luogo ideale per scoprire il meglio del settore wedding, dove ... (ilgiorno)

Distretto tessile in crisi profonda, annullata anche la fiera Moda Makers: La fiera Moda Makers della primavera 2024 non si farà ... Fondazione Democenter-SIPE e ForModena. "Al mutare dei tempi e delle condizioni, devono necessariamente cambiare le risposte, e per questo ...

Editoria italiana, qual è l’impatto dei social sul mercato del libro: Nel mondo moderno delle piattaforme digitali un binomio importante è senza dubbio quello lega il mondo dei social all'editoria italiana.

Annullata ’Moda Makers’: "Settore in crisi, niente evento": L’edizione di maggio di Moda Makers, la fiera internazionale dedicata al fashion Made in Italy, è stata annullata. A darne comunicazione ufficiale è stata ModenaFiere (dove l’evento, realizzato per la ...