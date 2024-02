Fiaccolata in Campidoglio per Navalny | tutte le forze politiche aderiscono all’appello di Calenda

(Di sabato 17 febbraio 2024)bipartisan lunedì in: avrà questi contorni l’iniziativa per ricordare Alexei, lanciata dal leader di Azione Carlo, a cui ha già aderito gran parte delledi opposizione e della maggioranza. “Sarebbe bello seleparlamentari raccogliessero l’invito di Carloe la politica desse una prova di unità nelladi lunedì prossimo in”, aveva scritto sui social Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera. Donzelli: “FdI aderisce con una sua delegazione allain” Un invito prontamente raccolto da FdI, come si legge in un post su X di Giovanni Donzelli, deputato e ...

In piazza per Navalny: la fiaccolata proposta da Calenda diventa bipartisan. Ci saranno tutte le opposizioni. Manca la Lega (per ora): Tutti insieme in piazza per ricordare Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin morto in carcere in Russia a 47 anni. E’ partita dal leader di Azione Carlo Calenda la proposta di una ...