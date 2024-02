Festa del gatto in tutte le città Legambiente | “Lo celebriamo ma crescono gli episodi di maltrattamento | uccisione e abbandono”

La signora Carmela Mafrica compie cento anni e riceve la visita del sindaco Falcomatà: Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme al consigliere comunale Nino Zimbalatti, ha partecipato alla festa per i 100 anni della signora ...

Carlo Beretta festeggia il suo compleanno senza Giulia De Lellis ma lei scrive…: Carlo Beretta festeggia il suo compleanno senza Giulia De Lellis ma lei scrive qualcosa sui social che fa riflettere ...

Luisetta ha compiuto 109 anni, la seconda più anziana in Sardegna e la 50° in Italia: "Sono nata il 17 febbraio del 1915, a Carloforte... Mi sono sposata a 36 anni, con Luigi Quaquero, senza la c", ci tiene a precisarlo Luisetta Mercalli questa ...