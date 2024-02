Festa del gatto 17 febbraio | perché si festeggia oggi

Italiani si dimostrano sempre più pet friendly Si celebra oggi, 17 febbraio, in Italia la Giornata nazionale del Gatto. La ricorrenza è stata istituita nel 1990. Ma perché si festeggia in questo giorno? Febbraio, oltre a essere secondo un'antica credenza il mese dei gatti e delle streghe', è anche il mese

La Procura di Mosca ha messo in guardia dal partecipare ad una manifestazione in memoria di Alexei Navalny nel centro della capitale. Lo riferisce ... (quotidiano)

Oggi ultimo giorno per prenotarsi alla festa bianconera in onore del Cesena Calcio, organizzata dal club "Ki Birichin " di Savignano sul Rubicone, ... (ilrestodelcarlino)

Oltre 100 arresti in Russia , tra la persone che in queste ore hanno dato vita a delle manifestazioni in memoria dell’oppositore Aleksej Navalny, ... (thesocialpost)

Forlì, controlli straordinari in centro. Festa con decine di ragazzi in strada vicino allo stadio, 11 giovani identificati, gli altri fuggono: Proseguono i servizi mirati delle forze di polizia in centro storico. Oltre alla ordinaria e continuativa attività di controllo del territorio, in ...

Festa del gatto, in Italia i felini se la passano male: bruciati, squoiati o uccisi in media 2 mici al giorno: La festa del gatto è una delle poche occasioni per portare l’attenzione sul grave problema del randagismo e dei ...

È il 17 febbraio, mici in festa: si celebra la giornata del gatto: Nata nel 1990 come giornata di sensibilizzazione per promuovere l’adozione responsabile dei felini, la festa di oggi si affianca al Giorno Internazionale del Gatto, che cade l’8 agosto, e al Gatto ...