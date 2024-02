Feleppa FI | “Incuria dell’amministrazione Mastella per la viabilità cittadina”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Le strade della nostra città, come uno scolapasta, oramai presentano criticità in tutti i rioni e nel mentre il Sindaco nulla fa per sistemarle. Val la pena ricordare la protesta legittima di alcuni rappresentati di Contrada Pino, a cui mi associo convintamente – dichiara in una nota Angelo, delegato di Forza Italia all’ambiente, energia e Protezione Civile – così come mi unisco all’allarme lanciato dalla Uil Trasporti che in una nota stampa ha ricordato anch’essa lo stato di abbandono e di degrado in cui versa laed in particolar modo quella del Rione Libertà. Il rione più popoloso della città non merita tutto ciò. C’è bisogno di un maggiore impulso all’azione amministrativa, ma oggi, subito e non domani. Dei cittadini bisogna aver memoria ogni giorno e non ogni cinque anni. ...