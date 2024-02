“Fedez tradiva Chiara Ferragni con Luis Sal” | le frasi per cui Alessandro Rosica è accusato di diffamazione

Sanremo 2023, i top e i flop della serata finale: ... e invece l'esuberanza di Rosa Chemical che ha letteralmente trascinato sul palco Fedez per poi ...ha tirato fuori un aneddoto riguardante Little Tony e il suo problema con una compagna che lo tradiva, ...

Fedez, problemi infiniti durante il viaggio di lavoro: dai guai in aeroporto all'incidente - GalleriaNews: Un viaggio di lavoro tutto in salita per Fedez, che a quanto pare ha dovuto affrontare diversi problemi da quando è atterrato nell'aeroporto della città della Florida. Tanto… Leggi ...

Fedez, la domanda della piccola Vittoria tradisce cosa sta accadendo in casa: il rapper finisce in lacrime: Le parole della piccola Vittoria hanno fatto commuovere Fedez. Ecco che cosa sta succedendo in casa Ferragnez. Gli ultimi mesi di Fedez e Chiara Ferragni non sono di certo stati facili. Tutto l’impero ...

Rosa Chemical torna a Sanremo, chi è il cantante Et-, orientamento sessuale, il rapporto con Fedez e l'arresto della ex fidanzata: Rosa Chemical, uno dei protagonisti del Festival 2023 con il brano Made in Italy dove si è classificato ottavo, torna a Sanremo. Sarà infatti ospite di oggi, mercoled' 7 ...