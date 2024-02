Fedez | “Sono nullatenente” Scatta l’indagine del Codacons ma lui replica | “Tutto vero”

I numeri dicono che in Italia sono tanti i contribuenti che si 'schermano' dietro le aziende Fedez si dichiara nullatenente , perché ha tutti i beni intestati alle proprie società. La polemica che ne segue ha la risonanza che

(Di sabato 17 febbraio 2024) Secondo quanto riportato dall’esposto delpresentato alla Guardia di Finanza di Milano e Roma, durante un processo per diffamazione a Milano nel 2020,avrebbe risposto al giudice di non essere intestatario di beni, affermando di avereintestato alle sue società. Questa risposta, secondo l’associazione dei consumatori, suggerisce una propensione a sfruttare i L'articolo

Si riaccendono oggi i riflettori sulle parole che Fedez pronunciò in Tribunale a Milano nel 2020, quando dichiarò di essere nullatenente. Adesso il ... (blogtivvu)

Secondo alcuni articoli sul web Fedez avrebbe dichiarato di essere nullatenente. Di lì a poco arriva la spiegazione L'articolo Fedez in tribunale : ... (novella2000)

Fedez risponde alle accuse del Codacons: "No non è vero , non ho mai dichiarato di essere nullatenente, come al solito estrapolano un pezzo, lo ... (fanpage)

Così come per la moglie Chiara Ferragni, ultimamente di Fedez si sente parlare soprattutto per questioni giudiziarie, talvolta per la sua conduzione ... (milleunadonna)

Da qualche ora, il web e i giornali sono in subbuglio per un audio in cui Fedez , rispondendo alle domande di una giudice di Milano, afferma di ... (giornalettismo)

Il diritto all’oblio non vale per la musica Il caso Pietro Maso-Fedez: La Gip di Roma ha archiviato la denuncia per diffamazione, sostenendo anche che quel che commise nel 1991 il cittadino veneto è di interesse pubblico ...

Dalla bufera su Fedez al nuovo ruolo di attrice di Ilary Blasi: i gossip della settimana: Tantissime notizie dal mondo dello spettacolo e dei social: andiamo a scoprire tutti i migliori gossip della settimana.

Fedez vs Travaglio, scontro duro sul caso Selvaggia Lucarelli: "Tu che titolo hai per criticarla": Una discussione nel podcast di Fedez si trasforma velocemente in litigio, e l'argomento diventa la diatriba tra Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez ...