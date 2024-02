Sempre da Cracco, per San Valentino, sono entrati Fedez e Chiara Ferragni, e a seguire Tananai e Rovazzi con le rispettive fidanzate. Tutti collocati in sale diverse, tanto da non essersi incontrati.

Fedez e Chiara Ferragni in crisi? I retroscena (Di sabato 17 febbraio 2024) Chiara Ferragni e Fedez sono senza dubbio una delle coppie più seguite del mondo dei social. La loro vita è interamente raccontata attraverso i loro followers, dai momenti più belli a quelli più brutti. Eppure, sembrerebbe che in questo momento la coppia stia vivendo un momento di crisi, dal quale non riesce ad uscire. Aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Già dal Festival di Sanremo, lo scorso anno, come raccontato all’interno della loro serie The Ferragnez tra i due le cose non stavano funzionando. Ma dopo aver fatto un percorso di terapia di coppia sembrava che la situazione fosse nettamente migliorata. E invece pare che nella coppia milanese il divorzio potrebbe essere dietro l’angolo. Sarebbero solo due le motivazioni che lo impedirebbero. La ... Leggi tutta la notizia su velvetgossip (Di sabato 17 febbraio 2024)sono senza dubbio una delle coppie più seguite del mondo dei social. La loro vita è interamente raccontata attraverso i loro followers, dai momenti più belli a quelli più brutti. Eppure, sembrerebbe che in questo momento la coppia stia vivendo un momento di, dal quale non riesce ad uscire. Aria ditra. Già dal Festival di Sanremo, lo scorso anno, come raccontato all’interno della loro serie The Ferragnez tra i due le cose non stavano funzionando. Ma dopo aver fatto un percorso di terapia di coppia sembrava che la situazione fosse nettamente migliorata. E invece pare che nella coppia milanese il divorzio potrebbe essere dietro l’angolo. Sarebbero solo due le motivazioni che lo impedirebbero. La ...

