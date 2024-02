Fedez al centro della bufera e Ilary Blasi diventa attrice | i gossip più scottanti della settimana

Al centro della questione c'è la fiction ria, con protagonista Rai era ancora sotto choc dopo il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lascorsa è stata ricca di colpi di scena nel mondo dello spettacolo e dei social! Daalle nuove avventure di, c'è stato un susseguirsi di novità e sorprese. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Laè iniziata con una tempesta che ha coinvolto il rapper. Le sue recenti dichiarazioni hanno destato scalpore e dato vita a molte discussioni. Tuttavia,ha prontamente risposto, sostenendo che le sue parole sono state "decontestualizzate". Questo caso ha generato molto interesse sui social. Il grande salto diTra le notizie più fresche, spicca l'annuncio diche si prepara a fare il suo debutto come! Dopo il ...

Una decina di trattori verso il centro di Fano, traffico in tilt: Solo una decina di mezzi agricoli si sono diretti verso il centro città scortati dalla polizia. Il traffico è in tilt con lunghe code. Oggi è anche previsto un presidio in viale Buozzi. (ANSA).

I trattori tornano in centro Roma, nuova manifestazione: (ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sono arrivati al centro di Roma i cinque trattori partiti dal presidio di via Nomentana diretti a Bocca della Verità dove sta per iniziare la manifestazione del Maf (Movimenti ...

Uso pesante di palco leggero. Se l'artista-attivista dirotta lo show: possibili lezioni dal mondo: Molto si è detto sull'irruzione della politica in un Sanremo che, fino all'ultimo, pareva decisamente apolitico. Fino a quel lapidario ...