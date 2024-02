Febbre Dengue | “Questa estate spray anti zanzare sempre in borsa | come è stato per il gel igienizzante”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Milano – Sale l'allerta anche in Italia per il rischio di diffusione della. Ieri l’assessore regionale Guido Bertolaso ha spiegato che “èmesso in piedi un sistema di sorveglianza epidemiologica, agli aeroporti c'è controllo e se ci fossero situazioni di positività verrebbero gestite”. Ma cosa bisogna aspettarsi? E quali misure è opportuno adottare? Italia nel 2023 sono stati registrati 362 casi di: 280 importati, 82 autoctoni, cioè trasmessi dainfette nel nostro Paese. "La situazione certamente è peggiorata perché ci sono casi anche autoctoni, che ci inquietano" sottolinea Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio. "Mentre i casi importati si riconoscono - se nei 14 giorni precedenti si è viaggiato in una zona a rischio e si hanno ...

