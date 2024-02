Febbraio o Maggio? Temperature superiori ai +20°C 17 febbraio 2024

La riunione dei capigruppo alla Camera dei deputati ha deciso di far slitta re la mozione di revoca per il sottosegretario alla Cultura, Vittorio ... (ilfattoquotidiano)

Per la prima serata in tv, martedì 13 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “ Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”. La Prima ... (bergamonews)

Putin preferisce Trump a Biden Falso, i fatti dimostrano il contrario: A maggio 2021, revocò le sanzioni al gasdotto Nord Stream 2: una mossa che favorì indirettamente l'... Per non parlare di quando, a febbraio 2022, Biden ritirò i diplomatici statunitensi da Kiev, ...

Due detenuti evasi dal carcere di Trani, uno è stato ritrovato: L'udienza è stata aggiornata al 24 maggio: rischia fino a 24 anni di carcere ILARIA SALIS/2 Ilaria ...su cui sostanzialmente si fonda l'accusa" Vai alla Fotogallery Data ultima modifica 17 febbraio ...

Sardegna in festa per la super centenaria Tzia Lisetta Mercalli: oggi spegne 109 candeline: Oggi è un giorno speciale per Carloforte, per Cagliari e per l’intera Sardegna, perché celebriamo il 109º compleanno di una donna straordinaria: la signora Elisetta “Lisetta” Mercalli. Originaria di C ...

Elezioni regionali in Basilicata, spunta l'ipotesi del 21 aprile: Elezioni regionali, spunta l'ipotesi del 21 aprile. Nel centrosinistra per Schlein: lunedì giorno decisivo per l’alleanza con il M5s ...

Incendio a Concorezzo, cittadini senza acqua: è servita tutta per spegnere le fiamme: Non sono pochi i problemi che il maxi incendio nei cinque capannoni di via Primo Maggio a Concorezzo, al confine con Monza, scoppiato nella giornata di venerdì 16 febbraio, sta provocando. Lo ha reso ...