Far cadere la testa di Rocchi non risolverebbe i problemi arbitrali (Zazzaroni) (Di sabato 17 febbraio 2024) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, porta avanti una lunga riflessione sul mondo arbitrale italiano e si dice molto preoccupato per “la testa di Gianluca Rocchi”, “perché nell’imborghesitissimo mondo arbitrale è in atto una guerra di potere e ruoli: contrasti “politici”, squilibri e capricci che disturbano (eufemismo) l’operato del designatore toscano, togliendogli le necessarie tutele e la tranquillità, già in parte fisiologicamente compromessa da alcune discutibili direzioni dei suoi”. Chi vuole la testa di Rocchi? Zazzaroni fa riferimento ad una spaccatura nell’Aia che è stata ancora più evidente dopo i servizi delle Iene “Il settore è in piena confusione: invece di trasmettere un’immagine di compattezza e stabilità, incoraggia divisioni, congetture e sospetti che ... Leggi tutta la notizia su ilnapolista (Di sabato 17 febbraio 2024) Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, porta avanti una lunga riflessione sul mondo arbitrale italiano e si dice molto preoccupato per “ladi Gianluca”, “perché nell’imborghesitissimo mondo arbitrale è in atto una guerra di potere e ruoli: contrasti “politici”, squilibri e capricci che disturbano (eufemismo) l’operato del designatore toscano, togliendogli le necessarie tutele e la tranquillità, già in parte fisiologicamente compromessa da alcune discutibili direzioni dei suoi”. Chi vuole ladifa riferimento ad una spaccatura nell’Aia che è stata ancora più evidente dopo i servizi delle Iene “Il settore è in piena confusione: invece di trasmettere un’immagine di compattezza e stabilità, incoraggia divisioni, congetture e sospetti che ...

