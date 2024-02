Fabriano Ginnastica a squadre | al via il campionato italiano

ancora una volta, nell'élite nazionale della ginnastica ritmica. A1 proseguirà con le prove di Forlì (2 - 3 marzo) e Fabriano (16 - 12 le squadre al via, le migliori 6 si qualificheranno per la

(Di sabato 17 febbraio 2024) A Chieti, da oggi pomeriggio, lacon Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri difenderà il titolo di campione in carica, 17 febbario 2024 – Al via oggi pomeriggio la prima tappa della Serie A 2024 diritmica. Al PalaTrecalle di Chieti il massimofarà il suo debutto ed inizia anche la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. Presente la grande favoritacon le sue atlete di spicco Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri. Le Campionesse d’Italia in carica dovranno vedersela con avversarie agguerrite e trattandosi diuna formazione potrà schierare una sola ginnasta in un attrezzo e la somma ...