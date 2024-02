Fabregas | «La chiave nella vita è adattarsi Chi si adatta meglio | trionfa»

Ma nella ripresa il Pisa la riacciuffa con Marin e Valoti. Al 61' Al 61' episodio chiave con l'espulsione di Marin . Il Palermo si Brescia - Como 2 - 0: Borrelli e Moncini stendono Fabregas.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il vice allenatore del Como ed ex calciatore Cescha rilasciato un’intervista a Relevo in cui ha parlato della sua avventura italiana. Il progetto Como: «Stiamo cercando di creare una struttura solida, una base per raggiungere i nostri obiettivi il prima possibile: il primo è raggiungere la Serie A, quest’anno se possibile. Ma il progetto non è solo questo… Vogliamo lasciare un’identità, un’eredità. I proprietari sono ambiziosi. Voglio creare un club unito, dentro e fuori dal campo. Dobbiamo continuare a crescere». Qual è esattamente il tuo ruolo? «Sto per ottenere il patentino Uefa, e mi sento felice, perché è un’esperienza di apprendimento e una grande soddisfazione. È un’esperienza importante per me, perché è qualcosa su cui sto lavorando da anni. Già ero un allenatore in campo, perché cercavo di aiutare i miei compagni». In che modo lavorate? «Vi faccio un ...