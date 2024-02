Fa la pipì in diretta tv | le telecamere riprendono tutto | inviata senza parole

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 17 febbraio 2024) Una vera e propria gaffe che nessuno si sarebbe mai immaginato: durante un servizio televisivo, in pandemia, le. (Notizie.com)Una vera e propria gaffe che nessuno si sarebbe mai immaginato, sopratper via del fatto che l’ignaro passante non l’ha fatto apposta né tanto meno avrebbe mai voluto finire davanti ai riflettori. Eppure è successo, con leche hanno ripreso quasi, mentre la giornalista di questa tv locale era intenta a far vedere al suo pubblico un cartello che, in pandemia, era uno dei tanti affissi per le strade.Ma che cos’è successo? Per contestualizzare ildobbiamo tornare alla prima ondata della pandemia del Coronavirus, quando erano vietati tutti gli assembramenti, di qualsiasi tipo, con l’obiettivo ...