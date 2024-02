F1 | Frederic Vasseur | retroscena sull’arrivo di Hamilton in Ferrari

Carlos Sainz e Frederic Vasseur . L'evento sarà trasmesso in ognuno con tante interviste, retroscena e curiosità. Dopo i 5

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un arrivo inatteso per il 2025 prima della presentazione della nuova vettura che disputerà il Mondiale 2024 di Formula 1. Un’agenda ricca di impegni, quella posseduta da, in questo periodo così infuocato dedicato alla sua. Dopo aver rinnovato il contratto a Charles Leclerc per i prossimi anni, il Cavallino Rampante ha deciso di recidere il cordone ombelicale con Carlos Sainz sostituendo lo spagnolo con la leggenda Lewische disputerà, contestualmente, un’ultima stagione in Mercedes prima di abbraccia il colore rosso. Il team principal di Maranello ha parlato anche di questo argomento durante la conferenza stampa di presentazione della nuova SF-24 raccontando di come sia stato complesso chiamare il corridore iberico e Toto Wolff, amico-rivale del team stellato. Le parole di ...