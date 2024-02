F1 | Fernando Alonso si piazza sul mercato piloti | quale scenario?

Fernando Alonso. Hamilton&Ferrari, voglia di sognare Jacques ha i suoi piloti che controlla, prima li piazza in giro, poi, se

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sfogliare la margherita nonostante l’età avanzata. Non ha perso per niente la voglia di correre e competere l’esperto pilota spagnolo che si appresta a vivere un’altra stagione tra i protagonisti del Circus della Formula 1. Questa volta, però,potrebbe animare anche ildi questa stagione: il suo contratto con Aston Martin scadrà ufficialmente nel 2024 e l’anno dopo l’iberico ex campione del mondo con Renault potrebbe trovare una nuova sistemazione. Il quarantaduenne ha posto, ovviamente, la scuderia verde in cima alle sue priorità: per riconoscenza, ma anche perché si trova davvero molto bene nel team anglosassone. Qualora la sua idea non fosse avallata dalla volontà della sua attuale squadra, l’asturiano nato a Oviedo dovrà guardarsi attorno ponendosi su: il ...