Ex Milan | il futuro di Frederic Massara in Arabia Saudita? L’indiscrezione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ex, possibileinper, ex direttore sportivo dei rossoneri dal 2019 fino a giugno 2023 L’piglia tutto. La scorsa sessione estiva di calciomercato è stata monopolizzata da ricchissimi club della Roshn Saudi League. Tanti campioni, molti a fine carriera, hanno deciso di abbracciare i floridi lidi della penisola arabica. Ma il mercato non gira solo attorno ai calciatori. Diversi club sauditi, infatti, hanno anche messo nel mirino direttore sportivi di livello internazionale. Tra questi, anche l’ex direttore sportivo del. Dal 2019 fino a giugno 2023 in carica al club rossonero,può vantare nel suo ...

L'Inter si coccola i talenti del futuro: 3 capolavori in 12 minuti per una rimonta clamorosa: E domenica c'è pure Monza - Milan... La Milano del futuro è nerazzurra: l'Inter vince il derby con due gol in tre minuti e va in fuga I rossoneri non capitalizzano il buon gioco nel primo tempo, e ...

Dazn: Il Napoli non prenderà decisioni su Mazzarri questa sera, ma circola il nome di Giampaolo: ...partita e affrontare la compattezza della formazione di Gilardino e del futuro di Mazzarri Futuro ... Proseguita poi a Siena, Catania, Cesena, Milano sponda Milan, Torino e Sampdoria che lo ha sollevato ...

Rafa Leao e l’Interesse del PSG: una clausola da capogiro: Come il futuro di Rafa Leao tra Milan e PSG si intreccia con strategie di mercato, sentimenti e una clausola rescissoria milionaria. Il talento indiscusso di Rafa Leao tiene con il fiato sospeso i ...

Olivier Giroud e il futuro al Milan: si allontana il rinnovo: Il futuro di Olivier Giroud al Milan: tra rinnovo, legame con il club, e l'interesse della MLS, le prossime mosse dell'attaccante francese.

Il Milan va alla caccia dei tre punti nel derby lombardo col Monza. Probabili formazioni e dove vedere la partita: Milano, 17 febbraio 2024 – Nessuna conferenza stampa da parte di Stefano Pioli alla vigilia del derby lombardo contro il Monza: espugnare l’U-Power Stadium sarebbe fondamentale per dare continuità di ...