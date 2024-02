Ex Milan | futuro in Arabia Saudita per Massara? Il possibile epilogo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Frederic, ex direttore sportivo del, potrebbe proseguire la sua carriera in. Ecco ladestinazione

Porta chiusa a doppia mandata per 180 minuti. Avendo Maignan a difendere i pali non dovrebbe essere una notizia ma nelle precedenti 5 partite... (calciomercato)

Ariedo Braida , ex dirigente del Milan e del Monza, ha parlato a Tuttosport in vista della sfida speciale tra le due squadre Ariedo Braida , ex ... (calcionews24)

Giroud avrebbe voluto ricordare la partita numero 700 in carriera, disputata contro il Rennes, per un gol ma non ci è riuscito. Poco... (calciomercato)

Futuro Osimhen, Di Gregorio-Milan e rinnovo Szczesny: le news di oggi | OneFootball: La Juventus sta lavorando al rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, attualmente in scadenza nel giugno 2025.

Blog: Milan dal Big Bang a un Buco Nero: E qui si gioca davvero il futuro del Milan in quanto società di Calcio. Perché penso che non ci voglia un laureato alla Bocconi per capire che il progetto di una intera area sportiva e non solo dello ...

De Zerbi: "L'obiettivo è tornare in Italia, Milan club speciale per me": Roberto De Zerbi continua a infiammare il toto-allenatori di diversi grandi club europei. Il suo nome negli ultimi mesi è stato accostato a tante big di Premier, Liga e anche di Serie A. Situazione ch ...