Evasione spettacolare dal super carcere di Trani | due detenuto fuggono così

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nel primo pomeriggio di oggi, un evento sconvolgente ha turbato la quiete della casa circondariale di: due detenuti sono riusciti a evadere, sfidando la sicurezza della struttura penitenziaria. I protagonisti di questa audace fuga sono due cittadini migranti, entrambi intorno ai 30 anni, precedentemente accusati di reati contro il patrimonio e la persona. La fuga si è svolta nell’area passeggio del reparto accoglienza, dove i due, con un gesto temerario, hanno scavalcato il muro di cinta posteriore alla struttura, guadagnandola libertà e disperdendosi nelle campagne circostanti il. Le forze dell’ordine sono immediatamente entrate in azione, avviando un’intensa operazione di ricerca per rintracciare i fuggitivi. Questo episodio riporta alla memoria l’ultimaavvenuta dalla stessa ...

