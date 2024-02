Europei di Pesistica | Pizzolato è splendido argento | “L’obiettivo sono le Olimpiadi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 17 febbraio 2024) Doha, 17 febbraio 2024 – Una sfida incandescente sulla pedana di Sofia per il titolo europeo nella categoria fino a 89 kg, che va al padrone di casa, il bulgaro Karlos Nasar, che la spunta su Ninoal termine di una gara emozionante e tanto partecipata dal pubblico di casa. Ninoconquista il titolo di vicecampione Europeo con 380 kg, la stessa misura che lo vede al sesto posto nella ranking olimpica; per lui il bronzo di strappo, l’di slancio e quello di totale. Quattro gli sfidanti per le medaglie nello strappo, che entrano in scena tra gli ultimi in un’arena incandescente: il primo passo spetta al padrone di casa che infiamma la pedana con i 168. Non ci sta il nostro Nino che lo sorpassa sollevando 170 kg, così come l’armeno Andranik Karapetyan. Marin Robu, già entrato in scena con 165, tenta l’ulteriore ...