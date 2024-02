Europee | Pd | ' Schlein candidata? Prima la squadra**

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "facciamo le liste e poi valutiamo se è utile una candidatura diretta della segretaria.viene la squadra". Così fonti del Nazareno rispondono a chi chiede se oggi in segreteria si sia discusso di una eventuale candidatura di Ellyalle europee. "Nessuno durante la segreteria di questa mattina ha messo sul tavolo la questione. Il fatto che ci stia ragionando su non è tatticismo politico, ma una scelta di metodo".

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Sulla mia candidatura" alle europee "non ci sono novità, io sono stata chiarissima sin dal principio: Prima il progetto , ... (liberoquotidiano)

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Secondo quanto si apprende, oggi sono stati avviati dagli staff i contatti in vista del confronto tv tra il presidente ... (liberoquotidiano)

Navalny, Calenda lancia iniziativa di piazza. Schlein: noi ci siamo: Roma, 17 feb. (askanews) – Il leader di Azione, Carlo Calenda, lancia una iniziativa di piazza a Roma per ricordare Navalny, il dissidente russo morto ieri nella colonia penale a regime speciale di Kh ...

