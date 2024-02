Europee | a segreteria Pd punto su congresso Pse a Roma | ' Italia centrale in sfida' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 feb. (Adnkronos) - Ildel Pse a, il prossimo 1 e 2 marzo, è stato al centro dellariunita oggi da Elly Schlein e sarà anche il tema all'odg della Direzione convocata lunedì mattina. Una due giorni a cui prenderanno parte i leader del socialismo europeo, a partire dal premier spagnolo Pedro Sanchez. Per il Pd che ospiterà l'evento si tratta di un "riconoscimento delle battaglie che il partito e laSchlein stanno portando avanti". Il fatto che il Pse abbia sceltoper ildimostra che "l'sarànellatra la nostra famiglia politica e la destra". Durante ilverrà anche adottato il manifesto elettorale del Pse per le europee, documento al quale Schlein ha contribuito "in maniera fondamentale" su due punti in particolare: pace e lavoro. Ilsi terrà alla Nuvola di Fuksas ma sono in via di definizione anche altri eventi ain luoghi simbolo del socialismo europeo.