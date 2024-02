Il 2024 è iniziato con flussi netti positivi per gli ETF tematici , con un bilancio in verde di 597 milioni di dollari su circa 979 milioni di flussi lordi complessivi nel mese di gennaio. Il tema che continua a dominare - sia in termini di flussi che

ETF tematici, IA traina i flussi anche a gennaio (Di sabato 17 febbraio 2024) Il 2024 è iniziato con flussi netti positivi per gli ETF tematici (un fondo tematico è un fondo comune d'investimento azionario che investe in un tema particolare, ndr) con un bilancio in verde di 597 milioni di dollari su circa 979 milioni di flussi lordi complessivi nel mese di gennaio. Il tema che continua a dominare – sia in termini di flussi che di performance – è quello relativo a Robotica, automazione e AI, che ha mantenuto lo slancio dell'anno scorso, attirando nuovi flussi per 344 milioni di dollari. E' quanto si legge nell'analisi di ARK Invest Europ a cura di Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF e Managing Director, il quale spiega che "una novità arriva invece dal tema dell'Innovazione sanitaria, che inizia l'anno con 132 milioni di dollari di afflussi, ...

