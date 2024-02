Esplode bancomat Poste a Cerreto Guidi | ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Firenze, 17 febbraio 2024 - Uno sportello Atm della filiale delleitaliane nel centro di(Firenze) è stato fattore nella notte. Il colpo è avvenuto intorno alle ore 4.30. Ihanno portato via il denaro all'interno dele sono fuggiti via a bordo di un'auto facendo perdere le tracce di sé. Nessuno è rimasto ferito. La refurtiva è in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri.