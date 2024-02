Esonero Mazzarri | notizia in diretta | c’è la decisione del Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Walterrischia l’dopo il pari con il Genoa? Aurelio De Laurentiis riflette sul futuro in azzurro del tecnico. Il Napoli di mister Waltersi è reso autore dell’ennesima prestazione negativa, raccogliendo appena un pareggio in occasione della sfida casalinga contro il Genoa. Una gara che gli azzurri avrebbero perso amaramente se non fosse stato per il gol dell’1-1 siglato da Ngonge. Un punto che smuove ben poco nella classifica, dato che la squadra partenopea si vede ancora inchiodata al nono posto in classifica e distante sempre più dalla tanto agognata zona Champions League. Il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis sperava in una svolta con l’arrivo di Walter, ma al momento questo cambio di tendenza non è ancora arrivato. Il pareggio contro il Genoa avrebbe fatto da campanello ...