Esercito Legami sarzanesi per il nuovo capo di stato maggiore

(Di sabato 17 febbraio 2024) C’è un pizzico di Sarzana nel prestigioso incarico appena conferito al generale Carmine Masiello che dal prossimo 27 febbraio diventerà ildidell’Italiano avvicendando nell’incarico il generale Pietro Serino. Carmine Masiello ha un forte legame con la città sarzanese. Classe 1963, orginario di Casagiove in Provincia di Caserta, frequenta infatti Sarzana già dagli anni Ottanta ovvero da quando si è sposato con la castelnovese Federica Taravacci che dopo aver frequentato il liceo "Parentucelli Arzelà" e proseguito il corso universitario è stata direttrice della sede di Sarzana della Cassa di Risparmio di Lucca fino al trasferimento nella Capitale per seguire la carriera militare marito. Pur risiedendo a Roma però la coppia è ancora oggi una presenza abituale in città ...