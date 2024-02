Erosione costiera | partiti i lavori a Torvaianica centro

Sono iniziati i lavori per la salvaguardia dell'arenile nel centro di Torvaianica, in corrispondenza di piazza

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pomezia, 17 febbraio 2024 –: sono iniziati iper la salvaguardia dell’arenile neldi, in corrispondenza di piazza Ungheria. Nel rispetto delle competenze, l’amministrazione comunale di Pomezia ha cercato di velocizzare l’iter burocratico alla Regione Lazio con l’immediata richiesta di calamità naturale e richiedendo l’autorizzazione per lo svolgimento dell’intervento. L’opera prevede il posizionamento di una scogliera per la messa in sicurezza della spiaggia in zonadanneggiata a seguito delle forti mareggiate che hanno colpito il litorale. Ieri mattina è iniziata la rimozione di materiali e detriti e, nel contempo, il posizionamento degli scogli, che formeranno una barriera frangiflutti a protezione della ...