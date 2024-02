Era nata in Sicilia 21 anni fa | da piccola il padre la porta in Tunisia e lei torna dalla madre con un barcone Per la Questura va espulsa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024)21fa in Italia ma adesso rischia l’espulsione. Un caso molto particolare che riguarda Sarah, una ragazzainda genitori tunisini mata indal(o meglio “rapita” come specifica il suo avvocato). Così dopodi tentativi per ricongiungersi alla mamma e i fratelli che vivono a Catania, sale su uncon altri migranti e arriva a Trapani il 25 agosto del 2023. Sei giorni dopo, però, lale notifica un decreto di espatrio: non ha la cittadinanza italiana quindi è considerata, a tutti gli effetti, una straniera entrata illegalmente nel territorio. Contro questo provvedimento il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, ha presentato un ricorso alla sezione migranti del ...