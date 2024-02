Equitazione | Emmelie Scholtens vince il primo round del dressage a Neumunster

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) La prima parte del programma della tappa tedesca didella FEI World Cup 2023-2024 diè andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sul campo di gara teutonico. A imporsi è stata l’olandeseche, in sella a Indian Rock, ha messo insieme uno score di 73.456% precedendo la belga Larissa Pauluis, seconda a quota 73.283% (montando Flambeau), e il padrone di casa Matthias Alexander Rath, terzo con il punteggio di 73.217% (con Destacado FRH). Non vi erano né cavalieri né amazzoni italiani in gara, per un concorso che domani proseguirà con il suo secondo appuntamento. La seconda prova delsi terrà domenica 18 febbraio alle ore 10.