Endless Love Kara Sevda è la nuova dizi del daytime di Canale 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 17 febbraio 2024)La travagliata storia d’amore tra la ricca Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e l’umile Kemal Soydere (Burak Özçivit) sta per approdare su5. Sono infatti loro due ragazzi i protagonisti di, laturca in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset. Suddivisa in due stagioni per un totale di 74 episodi di 140 minuti circa ciascuno,– il titolo originale della produzione – è stata trasmessa in Turchia, dal 2015 al 2017, su Star Tv. Al centro della storia Il giovane Kemal e l’incontro per caso, su un autobus, con la benestante Nihan. I ragazzi si troveranno a vivere un sentimento travolgente, fortemente ostacolato da Vildan Acemzade Sezin (Ne?e Baykent), la madre di Nihan. Sia a ...