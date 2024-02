“Emulsionanti potenzialmente cancerogeni | aumentano il rischio di sviluppare tumori” | scatta l’allarme | ecco quali sono le sostanze a cui fare attenzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Glili troviamo un po’ dappertutto nel cibo industriale, come fosse ormai un ingrediente di cui non si puòa meno. Ma la loro presenza ha suscitato più di un interrogativo in ambito scientifico. Uno dei più recenti ha trovato risposte in uno studio svolto dai ricercatori dell’università La Sorbonne di Parigi, che hanno cercato di capire se glialimentari contribuiscono ad aumentare ildi cancro. La ricercaLa ricerca è stata pubblicata su PLOS Medicine e ha riguardato l’analisi dei dati di oltre 92mila adulti della coorte francese NutriNet-Santé, escludendo coloro che avevano già avuto un cancro all’iscrizione. Durante un periodo di verifica durato 6,7 anni,stati diagnosticati oltre 2.600 casi di cancro: al seno, alla prostata e al colon-retto. I partecipanti ...