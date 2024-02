Empoli-Fiorentina | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Seguono altre interessanti sfide , come Empoli vs Fiorentina alle Frola e grandi ospiti che commentano il posticipo di Serie A e

(Di sabato 17 febbraio 2024)è una partita valida per la venticinquesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:, diretta tv,. Gli effetti della “cura Nicola” sull’sono stati immediatamente visibili ed al tecnico esperto di salvezze è bastato un mese di tempo per portare i toscani fuori dalla zona retrocessione, luogo in cui erano confinati ormai da inizio stagione. Da quando in panchina siede l’allenatore piemontese gli azzurri sono imbattuti ed hanno collezionato ben 8 punti tra Monza, Juventus, Genoa e Salernitana. Una vittoria pesantissima quella di venerdì scorso nello scontro diretto con i granata, battuti 3-1 all’Arechi. Niang – IlVeggente.it (Lapresse)Nicola è stato capace anche di ...