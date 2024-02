costretta all'1 - 1 in casa dall'Empoli, vince 1 - 0 in vince 1 - 0 in trasferta contro la Fiorentina nel posticipo domenicale Leggi anche Fiorentina - Inter, invasione di campo a inizio ripresa:

Empoli Fiorentina, invasione viola: 4000 tifosi presenti al Castellani (Di sabato 17 febbraio 2024) invasione da parte dei tifosi della Fiorentina in quel di Empoli. Ecco quanti sostenitori viola ci saranno allo stadio Castellani Secondo quanto riportato da La Nazione, domani per Empoli Fiorentina ci sarà una vera e propria invasione da parte dei tifosi viola allo stadio Castellani. All'interno del settore ospiti toscano, infatti ci saranno a sostenere la squadra ben 4000 sostenitori della Fiorentina, portando un grande clima sugli spalti.

