Elisabetta Gregoraci non prende bene lo “scippo” della conduzione di Battiti Live | “Se ho qualche consiglio per Ilary Blasi? Non aggiungo altro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Come ha presolo “di? Stando alla risposta che ha dato nella puntata di Tv Talk andata in onda questo pomeriggio, si direbbe non. Piccolo riassunto per chi si fosse persopezzo. Lo scorso 31 gennaio Pier Silvio Berlusconi aveva incontrato un gruppo di giornalisti per fare il puntostagione in corso e anticipare i progetti futuri, e durante quella conferenza aveva rivelato di voler affidare aladello show musicale di Italia 1 che da alcune estati macina buoni ascolti. Dunque, tre novità in una: via ladall’Isola dei Famosi (nel frattempo affidata ...