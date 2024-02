Elisabetta Gardini | il compagno muore nel giorno di San Valentino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Gravissimo lutto per. La deputata di Fratelli d’Italia piange la scomparsa delMauro Mason. Laureato in Geologia

Mauro Mason , nato nel 1956 a Padova, era un ex pilota e manager di Alitalia ed era il compagno di Elisabetta Gardini . Mason è morto il 14 febbraio ... (cultweb)

Elisabetta Gardini (Padova, 3 giugno 1956) è un'attrice teatrale, conduttrice televisiva e politica italiana, deputata della Repubblica Italiana ed europarlamentare della VI, VII e VIII legislatura.

Dramma inaspettato per la conduttrice italiana: il cuore spezzato a San Valentino: Un tragico evento ha scosso la vita della conosciuta conduttrice italiana, Elisabetta Gardini, la perdita del suo compagno avvenuta nel giorno più romantico dell'anno, San Valentino. Il mondo dello spettacolo e della politica sono in lutto per la scomparsa dell'ex pilota di ...

