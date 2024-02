Elezioni | Salvini insiste sul terzo mandato | Sbagliato porre un limite ai bravi amministratori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 febbraio 2024) “Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Io faccio il ministro delle opere pubbliche e cerco di creare lavoro”. Risponde così il ministro delle Infrastrutture Matteoai cronisti a Cagliari, in una delle tappe della sua nuova due giorni sull’isola per sostenere il candidato del centrodestra Paolo Truzzu alle regionali del 25 febbraio, riguardo al braccio di ferro in atto con Fdi sulai governatori e sindaci. “Io personalmente penso cheunai mandati per i sindaci, gli enti locali e i governatori sia un errore”, aggiunge. Il 21 febbraio i tre leader chiuderanno a Cagliari la campagna elettorale insieme, l’indomani si discute l’emendamento ...