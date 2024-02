Elezioni europee | Italia divisa sui social | fiducia al Nord e al Centro ma Ue non conquista il Sud

ad avere visibilità politica sia per le elezioni europee che per componente dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia.

(Di sabato 17 febbraio 2024) (Adnkronos) –sull'Europa, trae diffidenza, rabbia e preoccupazione. E' la fotografia scattata in esclusiva per l'Adnkronos da Vis Factor tramite Human, piattaforma di web elistening sviluppata a partire dal 2018 da un team interamenteno con algoritmo a base semanticana. Il 54,52% deglini esprime suinetwork

Dal 1 marzo Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale per le elezioni europee , che lo ... (ilfoglio)

Un emendamento al decreto Elezioni obbligherebbe Sud chiama Nord , partito di Cateno De Luca, a raccogliere 150mila firme in tutta Italia per ... (fanpage)

“Non possiamo avere mezze misure”. Proprio per questo, il commissario al Mercato interno europeo, Thierry Breton, ha deciso di non utilizzare mezze ... (formiche)

In vista delle elezioni del Parlamento europeo previste per giugno, l’app di TikTok lancia una novità : una sezione dedicata alla campagna ... (ildifforme)

Elezioni Europee 2024 : quando si vota e come funziona la legge elettorale Si tratta dell’evento elettorale più importante in un anno comunque ... (termometropolitico)

Regionali, Soru contro Todde e Truzzu: “I leader nazionali in loro soccorso, solo noi abbiamo testa e cuore in Sardegna”: “A pochi giorni dalle elezioni, centrodestra e campo largo chiamano i leader in soccorso. Vengono da Roma a dirci chi votare, chi sarebbe meglio scegliere per la Sardegna. E vengono a dircelo quelli c ...

Russia: Boccia, ‘in maggioranza c’è partito filo russo, governo chiarisca’: Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni di Andrea Crippa non hanno bisogno di commento. Si tratta di affermazioni gravi. Se le parole del dirigente leghista sono la ormai quotidiana provocazione ...