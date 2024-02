per distinguersi nella maggioranza in vista delle elezioni per distinguersi nella maggioranza in vista delle elezioni europee direi ne va della collocazione internazionale dell'Italia e della

Elezioni europee, Italia divisa sui social: fiducia al Nord e al Centro ma Ue non conquista il Sud (Di sabato 17 febbraio 2024) Italia divisa sull'Europa, tra fiducia e diffidenza, rabbia e preoccupazione. E' la fotografia scattata in esclusiva per l'Adnkronos da Vis Factor tramite Human, piattaforma di web e social listening sviluppata a partire dal 2018 da un team interamente Italiano con algoritmo a base semantica Italiana. Il 54,52% degli Italiani esprime sui social network in prevalenza un sentiment positivo nei confronti dell'Europa, contro il 45,48% che la guarda con sospetto e attacca in Rete. Le emozioni che emergono dalle conversazioni sui social sono in prevalenza fiducia (31%), preoccupazione (24%) e rabbia (9%). Ma c'è anche un 17% di indifferenti.Dell'Europa si dibatte maggiormente su Instagram (45,3%), ma anche su Facebook ...

