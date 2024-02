al Centro Dinamico il Gran Ballo delle Maschere d'Argento Distribuita anche a Lessona la Fagiolata Risorge il Pollone Motori, premio importante per Rally & Co Pallamano, due ko per Vigliano Biella

Ecco le maschere da premio tra animazioni e spettacoli (Di sabato 17 febbraio 2024) animazioni, spettacoli di ogni tipo e le immancabili premiazioni delle maschere e dei costumi più scenografici. Nel Nord Milano è tutto pronto per la festa più colorata e divertente dell'anno. A Sesto San Giovanni il Carnevale inizia alle 15 con la tradizionale sfilata - anche se in formato ridotto - che partirà da piazza Rondò con 40 sbandieratori d'Alba. Si prosegue in direzione viale Casiraghi fino alla rotonda di via Sacchetti, per poi tornare indietro fino alla rotonda di via Rovani-Garibaldi e confluire in piazza Oldrini per la grande festa finale. Qui bambini e famiglie potranno scegliere tra varie attività: face painting, giga pupazzi, escape room, fantasista, trampolieri e una fantastica baby dance. A Cinisello Balsamo l'appuntamento è in piazza Gramsci dalle 14.30 con il raduno colorato e festoso di tutte le "mascherine"

