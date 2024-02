Ecco la vera rivoluzione del Festival di Sanremo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 17 febbraio 2024) Nei giorni immediatamente successivi alla settimana della musica italiana, come di consueto, ildiè stato protagonista indiscusso del dibattito pubblico, con analisi, recensioni e riflessioni sugli esiti. Come di consueto, dicevamo, ma con una nota di insolito fervore semipolitico. Diverte leggere o ascoltare i pareri illustri che individuano nei fischi a Geolier una spaccatura tra Napoli e il resto d’Italia, così come ilari sono le elucubrazioni che contrappongono (e qui nuovamente Geolier suo malgrado si trova coinvolto) la musica patinata dalla musica dal basso (soprattutto se si tiene conto che gli artisti inseriti in questa contrapposizione a volte sono rappresentati dalla medesima etichetta discografica o dallo stesso distributore). Imbarazzano le dichiarazioni ufficiali, del tutto fuori luogo, legate all’espressione di artisti ...