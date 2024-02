Ecco Agorà | la comunità a misura di bimbo

Ecco perché stiamo dando al nuovo polo di Norcia priorità e accelerare perché sappiamo benissimo cosa significhi per una comunità una biblioteca, uno spazio polifunzionale e un te - atrio/agorà.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Unadi bambini. Ha inaugurato ieri mattina, a Sant’Agata, in via Terragli a Levante,, un nuovo spazio dedicato all’educazione e alla formazione dei bambini e di sostegno ai genitori.offre laboratori e vuol diventare un punto di riferimento per attività didattiche. Qui si possono trovare corsi di strumento, psicomotricità, yoga, tango, teatro, inglese e iniziative di laboratorio con specialisti in arte, scienze, musica, tecnologia. E ancora sono presenti adcon i loro studi di consulenza anche la logopedista e la psicologa. Al taglio del nastro, nella cornice di una nutrita schiera di scolaretti, il cardinale Matteo Maria Zuppi, Remo Taricani di UniCredit; Umberto Tossini, di Automobili Lamborghini; Giuseppe Vicinelli, sindaco Sant’Agata; don Gabriele Porcarelli, ...