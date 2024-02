Eccellenza Via con la ventiduesima giornata | il programma e gli arbitri

Dopo la solida prestazione nella 24ª giornata di Eccellenza delle due giornate di penalizzazione conseguenti allo scontro con soprattutto per via degli scontri diretti paralleli alla nostra

(Di sabato 17 febbraio 2024) Domani la 7° di ritorno. Sugli scudi, Civitanovese-Montegranaro. Per Jesina e Maceratese, Montefano e K Sport Montecchio. Il Chiesanuova torna al ‘Sandro Ultimi’ dove attenderà l’Azzurra Colli VALLESINA, 17 febbraio 2024 – Altra domenica, altra corsa. Il nostro massimo campionato regionale non si ferma e per laindomenica 18 febbraio mette sul piatto incroci sempre più decisivi. Le tre lì davanti, Civitanovese, K Sport Montecchio e Montefano affronteranno le tre grandi deluse dello scorso turno. I rossoblù di Sante Alfonsi al ‘Polisportivo’ giocheranno il big match dicontro il Montegranaro, con i veregrensi a -6 dalla vetta e volenterosi di rientrare in piena pista anche per il primato. Il Montecchio Gallo giungerà all’Helvia Recina per la sfida ad una Maceratese tutta da ...